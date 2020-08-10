الهلال الاحمر: قافلة تضامنية من المواد الغذائية والمساعادات الطبية لميلة

10/08/2020 - 09:35

تنطلق اليوم من قصر المعارض الصنوبر البحري قافلة تضامنية للهلال الأحمر تضامنا مع سكان ولاية ميلة بعد الهزات الأرضية التي شردت الكثير من العائلات.

وتضم القافلة حسبما أفادت به رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس 150 طنا من المواد الغذائية والأغطية، إضافة إلى تجهيزات طبية بمئتي مليون سنتيم لصالح مستشفى ميلة .

وكشفت المتحدثة ذاتها في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الهلال الاحمر عزز فرعه بالولاية بأخصائيين في تسيير الكوارث لتوفير الدعم النفسي للمتضررين.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية

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