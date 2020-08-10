رحال: اللامركزية في اتخاذ القرارات احسن طريقة للقضاء على وباء كوفيد19

قال مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة متابعة ورصد وباء كوفيد الياس رحال، إن الاتجاه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات من شأنه مكافحة الوباء، مؤكدا أن تشكيل لجان ولائية للرصد وإعطاء صلاحيات اتخاذ القرار على المستوى المحلي أعطى نتائج ايجابية.

واعتبر رحال في تصريح للاذاعة الجزائرية أن القرارات المتخذة مؤخرا تشكل مسارا منطقيا مضيفا ن أحسن وسيلة للقضاء على الوباء هي اللامركزية.

كما أكد أن اللامركزية أعطت نتائج ايجابية وساهمت في التخفيف على المستشفيات.

وأمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد هذا الأحد ، بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية