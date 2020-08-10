المنظمة الطلابية الحرة تثمن قرارات رئيس الجمهورية بخصوص التكوين والخدمات الجامعية

رحبت المنظمة الطلابية الحرة بالقرارات المتخذة أمس الأحد من طرف مجلس الوزراء فيما يخص تحسين خدمات الجامعية والجانب البيداغوجي.

وحظي ملف التعليم العالي وتحسين الخدمات الجامعية والجانب البيداغوجي في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد جانبا كبيرا من الدراسة.

ومن بين القرارات المتخذة اصلاح منظومة الخدمات الجامعية .

وثمنت المنظمة الطلابية الحرة تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة من ايواء ونقل.

من جانبه اعتبر فاتح سربيلي رئيس المنظمة الطلابية الحرة أن ملف الخدمات الجامعية شائك وترصد له ميزانية ضخمة سنويا دون أن ينتفع بها الطالب مشيرا إلى أن هناك ندوة وطنية ستعقد بهذا الخصوص قصد اصلاح وتصويب عمل المنظومة.

من جهة أخرى رحبت المنظمة بقرار فتح التكوين في الماستر والدكتوراه أمام الطلبة الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي دون انتقاء مسبق.