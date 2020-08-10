بلمهدي: الظروف مهيأة لإعادة فتح المساجد

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي خلال زيارة تفقدية إلى مسجد الفتح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة اليوم الأحد أن الظروف مهيأة لإعادة فتح المساجد بدء من السبت المقبل.

وسيتم، خلال المرحلة الأولى، فتح حوالي 4000 مسجد عبر الوطن يتسع كل منها لأزيد من ألف مصلي.

وأوضح الوزير أن الفتح التدريجي للمساجد جاءت بعد دراسة معمقة وتشاور رغم أن البلد ككل لا يزال في حرب ضد فيروس كورونا الذي لم ينته ، مضيفا أن كل الإمكانيات والوسائل متوفرة لتعقيم وتنظيم المساجد التي تقرر فتحها.

وبشأن صلاة الجمعة، أكد أن إقامتها مرتبط بمدى وعي المصلين وأن تعليقها سببه الظروف غير الملائمة، داعيا الجميع لمزيد من الصبر.