كورونا: 498 إصابة جديدة و414 حالة شفاء و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 414 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 35.712 من بينها 498 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1،1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.312 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 24.920 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وفي ذات الصدد، أضاف السيد فورار بأن 27 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها و 21 ولاية أخرى أحصت ما يفوق 10 حالات.

كما أفاد، في سياق ذي صلة، بأن 45 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي".