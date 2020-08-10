الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بالنيجر

أدانت الجزائر بشدة، هذا الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأحد مدنيين بجنوب النيجر، معربةً عن تضامنها التام مع حكومة وشعب هذا البلد الجار، حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان: "تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس مدنيين في منطقة كوري في جنوب جمهورية النيجر، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجريين وعن خالص تعازيها لعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".

وجدّدت الجزائر: "عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة ودحرها".