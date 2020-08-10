انتخاب الطيب محياوي رئيسًا جديدًا لمولودية وهران

انتخب الطيب محياوي، هذا الاثنين، رئيسًا جديدًا لنادي مولودية وهران (بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، خلال الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت بأحد فنادق عاصمة الغرب الجزائري.

ويعود محياوي إلى رئاسة الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الوهراني، بعدما أشرف على إدارتها في موسم 2010-2011، ويخلف محياوي أحمد بلحاج، الملقب بـ''بابا'' بعد أكثر من سنة على استقالة الأخير، حيث بقي المنصب شاغرًا طوال الموسم الكروي المنصرم.

وفضلا عن انتخاب رئيس جديد، تمّ خلال الجمعية العامة للمساهمين تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة الذي أضحى يتكون من الرئيسين السابقين للنادي، أحمد بلحاج ويوسف جباري، إضافة إلى نصر الدين بسجراري وشمس الدين بن سنوسي (ممثل النادي الهاوي) وسفيان بن عمار وخير الدين شرفي.

وفي ظل شغور منصب الرئيس خلال الموسم الأخير، أشرف على إدارة شؤون الحمراوة، المتوسط الدولي السابق، سي الطاهر شريف الوزاني بصفته مديرًا عامًا للشركة.

وأنهت المولودية البطولة في الصف الثامن، فيما أقصيت من منافسة كأس الجزائر في الدور ثمن النهائي.