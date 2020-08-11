بن بوزيد للإذاعة : تراجع الضغط الشديد على المستشفيات مؤخرا

اكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على استقرار الوضع الصحي في البلاد وان المستشفيات عبر الوطن باتت في اريحية ولم تعد تشهد ضغطا كبيرا مسجلا في الوقت نفسه تراجعا طفيفا في عدد الاصابات.

واضاف بن بوزيد الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على "القناة الاذاعية الثانية" ان القطاع الصحي يتوفر على 19 الف سرير، ونسبة 36 بالمئة فقط منها مستغلة وهذا ما يجعل المستشفيات تشهد اريحية في هذا المجال مذكرا بالمناسبة بالتضحيات التي بذلها عمال قطاع الصحة الذين توفي منهم اكثر من 70 بينما اصاب الفيروس نحو 4000 عامل.

وبخصوص الاعتداءات المسجلة في الفترة الاخيرة على عمال القطاع قال" ان هذه الظاهرة لم تعد موجودة كما ان القوانين التي صدرت في هذا الشأن اعطت ثمارها".

وثمن في الوقت ذاته وعي المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية على غرار استعمال الكمامة والتباعد الجسدي واعتبر هذه السلوكات مؤشرا ايجابيا في حصر انتشار الفيروس غير انه شدد على عدم التراخي واخذ الحيطة والحذر.

وعن قضية اللقاح المرتقب اوضح الوزير ان الجزائر تترقب انتاجه وانه سيكون متوفر للشعب الجزائري فور تسويقه، غير ان هذا يخضع لعدة شروط منها فعاليته وقال: ان اللقاح الروسي هو الاقرب حتى الان غير ان تسويقه لن يكون قبل شهر اكتوبر المقبل على اقصى تقدير.

المصدر: الاذاعة الجزائرية