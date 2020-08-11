زغماتي ينصب بوشريط رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر

نصب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، مختار بوشريط رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر، وذلك تبعا للحركة الواسعة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط.

وحضر مراسيم جلسة تنصيب رئيس مجلس قضاء العاصمة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي والرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي، ووالي الجزائر يوسف شرفة وممثلون عن السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجزائر.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر زغماتي أن تنصيب، مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر يأتي في اطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الجهات القضائية "تعزيزا للمؤسسة القضائية ولرفع قدراتها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد بما يستجيب لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة".

وأشار الوزير إلى أن بوشريط الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية، التحق بسلك العدالة سنة 1990 وترقى خلال مساره المهني في كل الرتب إلى أن بلغ رتبة مستشار بالمحكمة العليا.

كما شغل منصب رئيس محكمة بعدة جهات من الوطن، وعين رئيسا لمجلس قضاء بجاية في 2014 ثم رئيسا لمجلس قضاء قالمة في 2016 ورئيسا لمجلس قضاء أم البواقي في 2019.