﻿ بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر

بدأ الناخبون في مصر، اليوم الثلاثاء، في الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في مجلس الشيوخ.

و فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي ، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء،، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا).

ويحق لـ63 مليون ناخب مصري الإدلاء بأصواتهم، مع إشراف قضائي من 18 ألف قاضي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك 14 ألف لجنة على مستوى الجمهورية كافة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في مصر للمرة الأولى منذ إقراره في دستور 2014 ، على مئتي مقعد، نصفها يجري الانتخاب عليها بنظام الفردي ، بينما النصف الآخر بنظام القوائم، حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، و يجري انتخاب الثلثين فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث.