تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تسليم 282 شاحنة من علامة مرسيدس بنز، محلية الصنع، لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني وهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة.

وتم تصنيع هذه الشاحنات المخصصة لنقل الافراد و نقل البضائع في وحدات الشركة الجزائرية لإنتاج شاحنات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز (سابل-ام بي) التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواقعة بالرويبة.

وتأتي هذه العملية الجديدة ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها، طبقا للمخطط الوطني الرامي الى ترقية المنتوج الوطني و تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات العمومية والخاصة، وهذا بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة لدفاع الوطني.

وفي كلمة القاها خلال مراسم التوقيع على بروتكولات التسليم مع ممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية، قال المدير العام لشركة "ا.ام.اس-ام بي" المتخصصة في خدمات بيع وما بعد البيع لمركبات الصناعة العسكرية من علامة مرسيدس-بنز، حمود تازروتي، أنه من ضمن إجمالي 282 شاحنة، تم تسليم 221 لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف المسؤول انه تم كذلك تسليم 22 شاحنة لصالح المؤسسة العمومية "زاكار" و 21 شاحنة لصالح المؤسسة العمومية "كوسيدار أنابيب" و 07 شاحنات لصالح المؤسسة العمومية "كوسيدار للحصى" و 11 شاحنة لستة مؤسسات خاصة تابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا ان هذا التسليم يجسد مجهودات كافة المؤسسات الجزائرية لتصنيع و توزيع منتوجات علامة مرسيدس-بنز.

تسويق منتوجات جديدة لمصنع مرسيدس

من جهة أخرى، كشف المسؤول عن اطلاق تسويق و توزيع منتوج جديد لعلامة مرسيدس-بنز في السوق الجزائرية و هي شاحنة "اسيلو 915 سي" و التي تعتبر من فئة المركبات المتعددة الوظائف بحمولة إجمالية تقدر بـ 9 أطنان، موضحا انها تعد الأمثل لكل من يبحث عن الجودة و الكفاءة و سهولة الحركة داخل و ما بين المدن بما توفره من حلول للنقل و التوزيع.

كما اعلن السيد تازروتي اطلاق، عن قريب، انتاج شاحنات مرسيدس-بنز الجديدة و هي شاحنات "اكتروس" بحمولة 20 طن و33 طن مجهزة بتقنيات و مكونات مرسيدس-بنز و التي خضعت للاختبارات في أقسى الظروف و تم تزويدها بالتقنيات المبتكرة ما يجعلها تتوفر على جميع متطلبات القيادة و العمل بفعالية اكبر لإنجاز أي مهمة في أمان.

كما سيتم حسبه الشروع في إنتاج شاحنات "أتيقو" بحمولة اجمالية 14 طنا و 17 طنا متعددة الاستخدامات و شديدة التحمل و مناسبة لمختلف مهام النقل، مشيرا الى ان اداؤها العالي و متانتها القصوى الى جانب سهولة صيانتها تجعل منها شاحنة متميزة تتوفر على كل المؤهلات لتلبية احتياجات النقل و التوزيع.

كما سيتم عن قريب بداية تسويق جرار الشاحنات "زيتروس" 6*6 بحمولة 36 طنا يحظى بمتانة و استدامة لا مثيل لها و الذي يدمج مجموعة كبيرة من المكونات بالإضافة الى تصميم معد خصيصا للتوافق مع متطلبات السوق.

و أشار المسؤول ان عدد المنتجات المصنعة لعلامة مرسيدس-بنز التي تم تسويقها و توزعيها في الجزائر منذ انطلاق المشروع في تزايد مستمر و هذا ما دفع الى انشاء شبكة توزيع لتلبية طلبات الزبائن عبر 6 ولايات في المرحلة الأولى و هي تيارت و تلمسان و سطيف سيتم فتح وحداتها في الأشهر المقبلة، تليها وحدات هي حاليا قيد التأهيل بورقلة و وهران و بشار.

كما سيتم اعتماد شبكة موزعين معتمدين هم في المرحلة الأخيرة من الانتقاء وفق معايير الشريك التكنولوجي "دايملر" لتغطية كل ولايات الوطن.

..واستراتيجية جديدة في تزويد الوحدات القتالية بالعتاد

من جهة أخرى، و بعد التوقيع على بروتوكول التسليم، أوضح ممثل المديرية المركزية للعتاد، التابعة للجيش الوطني الشعبي، الرائد بوزرمة مصطفى، أن عملية الاقتناء الجديدة، تدخل في إطار استراتيجية القيادة العليا للجيش و التي تهدف الى وضع تحت تصرف الوحدات القتالية المنتشرة عبر كل ربوع القطر الوطني عتاد من الجيل الجديد لتمكينها من القيام بمهامها على اكمل وجه.

و أوضح ان المديرية المركزية للعتاد استلمت خلال هذه العملية 221 شاحنة من مختلف الأنواع منها شاحنات لنقل الجنود رباعية و سداسية الدفع و كذلك شاحنات الإجلاء الطبي و التي سيتم توزيعها على الوحدات القتالية لاسيما المنتشرة على الحدود الوطنية و التي أوكلت لها مهمة حماية التراب الوطني و ممتلكات الافراد و السكان.