عيسى بكاي: السماح لجميع المنتجين بتصدر الفائض من الإنتاج

كشف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي عن السماح لجميع المنتجين بتصدير الفائض من المنتجات إلا في حال تسجيل نقص أو ندرة في السوق الوطنية.

جاء تصريح بكاي ردا على انشغال رفعه المنتجون والصناعيون القاضي بتوسيع قائمة المنتجات القابلة للتصدير.

وأوضح بكاي في تصريح للقناة الأولى أنه تم تنصيب خلية يقظة تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات تتابع وترصد المنتوج الوطني وسيتم توقيف تصدير أي منتج في حال تم تسجيل نقص أو ندرة في السوق الوطنية.

وأشار إلى أن جميع المواد قابلة للتصدير خاصة تلك التي تعرف فائضا في الإنتاج كالإسمنت