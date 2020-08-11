كوفيد-19: 492 إصابة جديدة و343 حالة شفاء و10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 343 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19) أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 36.204 من بينها 492 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1.1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.322 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 25263 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وفي ذات الصدد، أضاف الدكتور فورار بأن 27 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها و 21 ولاية أخرى أحصت ما يفوق 10 حالات.

كما أفاد، في سياق ذي صلة، بأن 49 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.