بن بوزيد خلال استقباله لسفير الصين بالجزائر : نولي اهتماما بالغا لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، لسفير جمهورية الصين الشعبية لي ليانه، "اهتمام الجزائر البالغ لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

السفير الصيني بالجزائر يؤكد جاهزية اللقاح "خلال الفترة القصيرة القادمة".



فخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان الى مدى جاهزية اللقاح لدى المخابر الصينية حيث قال الوزير بن بوزيد بالمناسبة أن الجزائر "تولي الأهمية البالغة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19" فيما أكد السفير جاهزية هذا اللقاح "خلال الفترة القصيرة القادمة".

وبالمناسبة، أثنى سفير جمهورية الصين الشعبية على مستوى التعاون المثمر والمتميز بين البلدين والذي اتسم، في بعده التاريخي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، بتسجيل "عدة محطات تبرز علاقة الصداقة من خلال المبادلات والبعثات العلمية والطبية لبلادنا".

وجرى اللقاء بمعية الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح وبحضور المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية والمدير العام لمعهد باستور الجزائر والمديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.