﻿ رئاسة ﻿: إنهاء مهام رؤساء دوائر وتوقيف رؤساء بلديات مع إحالتهم على التحقيق بسبب التلاعب في إنجاز مشاريع بمناطق الظل

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر و توقيف عدد من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل، حسب ما نقله، اليوم الثلاثاء، التلفزيون الجزائري.

و كان رئيس الجمهورية وقع في الثامن من أغسطس الجاري مراسيم إنهاء عدد من رؤساء الدوائر، و يتعلق الأمر بكل من : "نادية نابي رئيسة دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، محمود غريب، رئيس دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة ، رضا خيضر رئيس دائرة السانية بولاية وهران و فتحي بلمصطفى رئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان".

وتم أيضا توقيف رؤساء البلديات التالية:" رئيس بلدية سيدي الشحمي دائرة السانية بولاية وهران، رئيس بلدية سوق الأحد دائرة الرمكة بولاية غليزان، رئيس بلدية أولاد عبد القادر بولاية الشلف، ورئيس بلدية أم لعظام دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة".

كما "أحيل كل رؤساء البلديات المعنيين على التحقيق على خلفية هذه التصرفات في حق المواطنين وعدم انجاز المشاريع بمناطق الظل"، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

و في ذات الإطار، "تم إنهاء مهام مسؤولي الأقسام الفرعية لقطاعي السكن والأشغال العمومية في الدوائر التالية: دائرة أولاد عبد القادر بولاية الشلف، دائرة فيض البطمة بولاية الجلفة،و دائرة أولاد دراج بولاية المسيلة".

و في ذات السياق، "تم إنهاء مهام المسؤول الأول على القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة الرمكة بولاية غليزان"، وفقا لنفس المصدر.