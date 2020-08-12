أسامة ديبش سادس المستقدمين في شبيبة القبائل

أبرمت إدارة شبيبة القبائل، بقيادة شريف ملال، صفقتها السادسة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بتعاقدها مع اللاعب أسامة ديبش بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وأعلنت إدارة "الكناري" عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك" يوم الثلاثاء أن ديبش تم ترقيته إلى فريق الأكابر بعد اقتناع الرئيس ملال، بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة، خاصة وأن ديبش يعد من أبناء النادي الذي ألتحق به خلال سنة 2016، اين كان ينشط مع فئة أقل من 21 سنة، في منصب وسط ميدان هجومي.

في سياق متصل، وفي إطار تعزيز صفوفها، استعدادا للموسم الجديد، تعاقدت أيضا شبيبة القبائل مع اللاعب، فلاحي حاج حبيب، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وينشط فلاحي الذي يبلغ من العمر 23 سنة، في منصب جناح أيمن، تلقى تكوينه في المدرسة الوهرانية، إلتحق بعدها بفريق الرديف لجمعية الشلف، وأكدت إدارة الكناري، أن فلاحي شارك في 12 مباراة الموسم الماضي وسجل 3 أهداف، كما أنه تقمص ألوان المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة و 23 سنة.

جدير بالذكر، أن أسامة ديبش يعتبر المستقدم السادس، بعد كل من فلاحي حاج حبيب 23 سنة القادم من جمعية الشلف، مهدي فراحي 23 سنة القادم من رائد القبة، بالإضافة إلى العرفي حذيفة 19 سنة لاعب الفئات الشبانية لنادي أمل الأربعاء، وإلياس حدوش 22 سنة لاعب شباب الدار البيضاء، وأغييب جوبا 24 سنة لاعب نجم بن عكنون.