تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوم الأربعاء تأجيل جميع المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه التصفيات مقررة أصلاً في مارس الماضي، لكن تفشي وباء كورونا، حال دون إقامتها في موعدها قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي استئنافها في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل أن يقرر تأجيلها مرة جديدة إلى العام المقبل.

ويتأهل الى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث الى المونديال القطري، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً.

وقال الاتحاد القاري "هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث سيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا، من أجل مراقبة الموقف في المنطقة، وتحديد مواعيد جديدة للمباريات". وأضاف الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، أنه سيعلن في وقت لاحق المواعيد الجديدة لمنافسات التصفيات المزدوجة.