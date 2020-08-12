الألعاب الأولمبية: رياضيو النخبة يخضعون لفحوصات طبية

أجرى الفوج الأول من رياضيي النخبة المعنيين بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، بالفحوصات الطبية الرياضية اللازمة على مستوى المركز الوطني لطب الرياضة، وذلك من أجل تمكينهم للإلتحاق بالتربص المخصص للتحضير للألعاب الأولمبية.

وكشفت وزارة الشبيبة والرياضة في بيان على موقعها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء أن الفوج الأول من الرياضين خضع لفحوصات طبية بالمركز الوطني لطب الرياضة بشوفالي، لللاطمئنان على حالتهم الصحية، قبل الدخول في معسكر تحضيري تحسبا للألعاب طوكيو.

كما أفاد البيان أن الرياضين المعنيين بالألعاب الاولمبية، سيدخلون قريبا في تربص مغلق على مستوى مدرسة الملاحة الشراعية، الجزائر شاطئ.

تجدر الإشارة، إلى أن الفوج الثاني، من رياضيي النخبة، سيخضع لنفس الفحوصات يومي 12 و 13 أوت الجاري حسب ذات البيان.