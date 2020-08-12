سعر سلة خامات أوبك يتجاوز 45 دولار للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), اليوم الأربعاء, أن متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند45,21 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء, مقابل 45,01 دولارا الاثنين الماضي.

وتضم سلة خامات أوبك, التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة, 13 نوعا من ضمنها خام صحاري الجزائري.

و على مدار الأسبوع الأول من شهر أغسطس استقرت خامات أوبك عند مستويات 44 و45 دولار للبرميل.

و يعتبر هذا المستوى أحسن مستوى بلغته خامات أوبك منذ بداية أزمة سوق النفط التي تسبب فيها أساسا تداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاديات الدول و الانخفاض الحاد للطلب العالمي على النفط.

و لوقف الانخفاض الحاد لأسعار الذهب الأسود، قامت "أوبك" و حلفائها في أبريل الماضي بإبرام اتفاق لخفض الانتاج على مدار سنتين و صف بالتاريخي.

و منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في مايو الفارط، إلى جانب العودة التدريجية للطلب العالمي على النفط، عرفت الأسعار تحسنا ملحوظا.

و حافظت الأسعار على التحسن بسبب خفض مستوى تخفيضات إنتاج دول أوبك و حلفائها إلى 7ر7 مليون برميل في اليوم بعد أن كان يفوق مستوى 9 مليون برميل في اليوم خلال شهر يوليو الفارط.