لطفي بن باحمد: تم إنتاج أزيد من 50 مليون كمامة واقية

تم في الفترة بين 20 جوان و1 أوت إنتاج أزيد من 50 مليون كمامة واقية موجهة للجمهور العريض، حسبما كشفه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وزير الصناعات الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد.

وأوضح السيد بن باحمد خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن إنتاج الكمامات المستخدمة في الوقاية من وباء كوفيد-19 عرفت وتيرة تصاعدية حيث ارتفعت من 6،21 مليون وحدة في الأسبوع بين 14 و20 يونيو الى 8،22 مليون وحدة في الأسبوع بين 19 و25 جويلية .

وتصدرت ولاية سطيف صدارة الولايات المنتجة للكمامات بـــ 15 مليون وحدة، حسب الأرقام التي عرضها الوزير.

وحول المشاريع الصناعية الجديدة في القطاع الصيدلاني، لفت السيد بن باحمد انه يجر التحضير لإطلاق 40 مشروعا في الفترة 2020 /2022 من بينها 4 مشاريع في المجال أدوية علاج السرطان ومشروع في مجال مواد الحقن و4 مشاريع في مجال المواد البيوتكنولوجية ومشروعين في مجال الأنسولين.

وتحصي الجزائر نهاية العام الماضي 97 وحدة إنتاج أدوية موزعة على 21 ولاية، من بينها 49 وحدة في وسط البلاد و36 وحدة في الشرق و 12 وحدة في الغرب، حسب البيانات التي عرضها الوزير.

يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يوميين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.