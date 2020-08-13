الهند: هلاك 55 شخصا إثر انهيارات أرضية

أفادت السلطات الهندية، هذا الخميس، أنّ رجال الإنقاذ انتشلوا جثث 55 شخصًا بولاية كيرالا جنوب الهند، فيما تتواصل الجهود للعثور على 15 مفقودًا بعد وقوع انهيار أرضي الأسبوع الماضي.

وفي تصريح صحفي، أوضح المسؤول الإداري المحلي في مقاطعة إيدوكي أنطوني سكاريا: "جرى إنقاذ 12 شخصًا، فيما تم العثور على جثث 55 أخرى"، مضيفًا أنّ الأمطار الغزيرة "عقّدت من عمليات البحث التي تقودها القوة الوطنية لمواجهة الكوارث".

وتعد الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال موسم الرياح الموسمية في الهند، لكنها غالبًا ما تتسبب في دمار هائل في الممتلكات والمحاصيل، وتؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ولقي 884 شخصًا على الأقل حتفهم في الحوادث المتعلقة بالرياح الموسمية منذ شهر ماي الماضي في كافة أنحاء البلاد، بحسب الداخلية الهندية.