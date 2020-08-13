الفريق شنقريحة يشرف على تخرج الدفعة 13 للمدرسة العليا الحربية

اشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة هذا الخميس 13 على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 13 للمدرسة العليا الحربية بحضور اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء نور الدين خلوي مدير المدرسة.

وأكّد الفريق في كلمته بالمناسبة، على أنّ بلوغ الأهداف الوطنية في مجال سياسة الدفاع الوطني يفرض تبني مقاربات أمنية وطنية، تكون أكثر انفتاحا واستيعابا لأساليب مواجهة جديدة لتشمل كافة قدراتنا الوطنية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية الإعلامية وذلك بانسجام وثيق مع قدراتنا العسكرية.

وتطرّق شنقريحة إلى قرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي القاضي ببرمجة تكوين رفيع المستوى لإطاراتها السامية، في مجال "الإستراتيجية العليا"، بغرض إكسابهم معارف وخبرات مرتبطة بالآليات السياسية العسكرية، عن طريق استيعاب أدوار مختلف الفاعلين في مجال الدفاع الوطني، وكيفية تأدية نشاطاتهم، بتناسق وثيق، أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، التي تؤهلهم لتحمل أكبر المسؤوليات، على هرم السلسلة القيادية".

وتمّ بعد ذلك تقديم عرض حول الدفعة المتخرجة والإعلان عن نتائج الدورة المتخرجة وتسليم الشهادات وتسمية الدفعة باسم الشهيد العلوي العلوي.