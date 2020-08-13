الايفواري داودي إيسلا ثاني مستقدمي مولودية الجزائر

ضمّ نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، هذا الخميس، المتوسط الايفواري لأهلي برج بوعريريج، داودي إيسلا ديوماندي، في عقد يمتدّ لثلاثة مواسم.

وعلى صفحة نائب بطل الجزائر في صفحته الرسمية على شبكة التواصل (فيسبوك)، جرى تأكيد التحاق إيسلا (22 عامًا) الذي يعدّ ثاني لاعب يستقدمه العميد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، بعد المدافع الأوسط معاذ حداد الذي أمضى عقدًا لعامين قادما من شبيبة سكيكدة الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى.

وكان إيسلا التحق بالبطولة الجزائرية عام 2018 من بوابة وفاق سطيف، بعد تقمصه لألوان ترجي جرجيس التونسي ونادي شولي الفرنسي.

وفضلاً عن ترقيتها عدة لاعبين شبان من صنف الرديف، تعتزم إدارة مولودية الجزائر استقدام لاعبين آخرين بهدف لعب الأدوار الأولى في البطولة، والظهور بوجه مشرف في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية برسم موسم 2020-2021، المصادف للذكرى المئوية لتأسيس النادي العاصمي.