الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الثالث على التوالي شن غارات جوية على غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، هجمات بالمدفعية وبطائرات حربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الغارات استهدفت أرضا زراعية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وموقعين في منطقة /الفراحين/ شرق مدينة /خان يونس/، وشرق مدينة /رفح/، ما أسفر عن دمار واشتعال للنيران وإلحاق أضرار بالمواقع المستهدفة ومنازل سكنية مجاورة.

وأشارت إلى أن قصف مدفعية الاحتلال لموقعين في مدينتي /خان يونس/ و/رفح/ جنوبي القطاع، أوقع دمارا في ممتلكات الفلسطينيين القريبة من الاستهداف.

وكانت طائرات الاحتلال ومدفعيته استهدفت خلال اليومين الماضيين عددا من المواقع شمالي ووسط وجنوبي القطاع، ومدرسة ابتدائية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ غربي مدينة غزة ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

يأتي ذلك فيما قرر الكيان الإسرائيلي أمس الأول الأربعاء تقليص مساحة الصيد المسموح بها قبالة شاطئ بحر قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال ووقف إدخال الوقود إلى القطاع حتى أجل غير مسمى، وهي الخطوة التي استبقها بإغلاق معبر /كرم أبو سالم/ المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة لمنع إدخال البضائع والمحروقات إليه.