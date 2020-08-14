﻿نفط : سعر سلة خامات اوبك يتخطى 45 دولار للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا الجمعة، على موقعها الإلكتروني ان متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند45,34 دولارا للبرميل أمس الخميس، مقابل 45,08 دولارا الثلاثاء .

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة، 13 نوعا من ضمنها خام صحاري الجزائري.

وعلى مدار الأسبوع الأول من شهر اوت فقد استقرت خامات أوبك عند مستويات 44 و45 دولار للبرميل.

و يعتبر هذا أحسن مستوى بلغته خامات اوبك منذ بداية ازمة سوق النفط بعد ما تدنت الى 16دولار للبرميل خلال أبريل المنصرم بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاديات الدول والانخفاض الحاد للطلب العالمي على النفط.

ولوقف الانخفاض الحاد لأسعار الذهب الاسود، بادرت اوبك وحلفائها (أوبك+) في ابريل الماضي بإبرام اتفاق لخفض الانتاج على مدار سنتين و و صف القرار بالتاريخي.

واستأنفت اوبك+ خفض الإنتاج منذ ماي لمواجهة تبعات جائحة كوفيد- 19 لدعم الاسعار.

وفي الشهر يوليو الماضي، أوصت اللجنة بتخفيف الخفض اعتبارا من أول أغسطس إلى نحو 7, 7 مليون برميل يوميا عوض خفض الذي كان بمقداره 9,7 مليون برميل يوميا في السابق، بما يتماشى مع اتفاق لأوبك+ في وقت سابق.

وجرى تنفيذ ذلك التعديل اعتبارا من الشهر الجاري.