﻿كورونا: 477 إصابة جديدة و 304 حالة شفاء و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 304 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 37.664 من بينها 477 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1,1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1351 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 26.308 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وفي ذات الصدد، أضاف السيد فورار أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال نفس الفترة، فيما سجلت 13 ولاية ما بين حالة واحدة و 9 حالات، بينما 18 ولاية سجلت بها 10 حالات فما فوق.

وأضاف أن 46 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.