تيزي وزو: توقيف شخص صدرت بحقه 14 مذكرة توقيف

تمكنت مصالح الشرطة خلال الأسبوع الماضي، بتيزي وزو من توقيف شخص مطلوب لدى العدالة صدرت بحقه ما لا يقل عن 14 مذكرة توقيف، حسبما أفاد به هذا الجمعة، بيان للأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الشخص البالغ من العمر 38 سنة ينحدر من مدينة مقلع يشتبه في تورطه في العديد من قضايا"التزوير واستخدام المزور"و"خيانة الأمانة" و"إصدار شيكات بدون رصيد"و"محاولة الاحتيال" وغيرها.

وأشار البيان ذاته إلى أن عناصر من الشرطة القضائية قد تمكنت من توقيفه، موضحا أن مذكرات التوقيف ال14 بحقه صدرت عن عدة محاكم.

كما تمت الإشارة إلى أن ذات الشخص قد تم عرضه يوم الأربعاء الفارط على نيابة محكمة تيزي وزو و ايداعه رهن الحبس الاحتياطي.