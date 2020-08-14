﻿برج بوعريريج: هلاك شخص وجرح 3 آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وقطار

لقي شخص حتفه هذاالجمعة فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بقطار لنقل البضائع على مستوى ممر غير محروس للسكة الحديدية بقرية سوليث بالمخرج الغربي لمدينة برج بوعريريج والمحاذي للطريق الوطني رقم 5 في جزئه الرابط بين بلديتي برج بوعريريج و اليشير، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث الذي وقع بين قطار يتألف من 15 عربة يعمل على خط الجزائر العاصمة-برج بوعريريج وشاحنة ذات مقطورة، تسبب في هلاك عامل بورشة مجاورة لموقع الحادث وجرح زميل له فيما تعرض سائق القطار ومرافقه لإصابات خفيفة.

وقد نقل المصابان إلى مستشفى لخضر بوزيدي فيما حولت جثة الشخص المتوفى من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

للإشارة، فتحت مصالح الدرك الوطني وكذا الفرقة التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.