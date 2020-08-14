وهران: استقبال 255 مواطنا قادمين من واشنطن

14/08/2020 - 15:30

وصلت صباح هذا الجمعة دفعة جديدة من مواطنين كانوا عالقين بالخارج منذ بداية الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19) في مارس المنصرم، الى مطار وهران الدولي"أحمد بن بلة"قادمة من الولايات المتحدة الامريكية، حسبما علم من مصالح الولاية.

وكان على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي قدمت من مدينة واشنطن، 255 مواطنا تم اجلاؤهم من قبل السلطات العمومية من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق نفس المصدر.

ووضعت السلطات المحلية المدنية والأمنية كل التسهيلات اللازمة لاستقبال هؤلاء المواطنين في أفضل الظروف، سواء من حيث تخصيص فرق صحية لمتابعة وضعيتهم الصحية، وكذا السهر على تأمين عملية التكفل بهم طيلة فترة الحجر الصحي المقدرة بأسبوع.

وبعد استكمال الإجراءات الإدارية على مستوى المطار، وجه المواطنون على مستوى الفنادق المسخرة للحجر الصحي بالولاية، كما أشير إليه.

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الجزائر

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