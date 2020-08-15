بايرن ميونيخ يكتسح برشلونة بثمانيه أهداف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على برشلونة الاسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بملعب دا لوش في العاصمة البرتغالية لشبونة، ليتأهل الفريق الالماني إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون هذا السبت.

و سجل الأهداف كل من توماس مولر في الدقيقة (4 و31)، و الكرواتي إيفان بيريشيتش (21)، و سيرج غنابري (30)، و جوشوا كيميش (63)، و البولندي روبرت ليفاندوفسكي (84) و البرازيلي فيليبي كوتينيو (85 و89) أهداف بايرن ميونيخ، والنمساوي دافيد ألابا في الدقيقة 7 خطأ في مرمى فريقه، والأورغوياني لويس سواريز لبرشلونة.