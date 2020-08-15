غارات الإحتلال الاسرائيلي تخلف اصابة 4 فلسطنيين وسط و شمال قطاع غزة

خلفت غارات الإحتلال الأسرائيلي هذا السبت اصابة أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات حربية ومدفعية على وسط وشمالي قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا زراعية قرب منازل المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة, ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام وطفل يبلغ من العمر 11 عاما وسيدة بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة لتلقي العلاج.

وألحق القصف أضرارا جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم وبث حالة من الخوف في صفوف السكان.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضا زراعية بمنطقة عزبة ببيت حانون شمالي القطاع ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إضافة إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أيضا موقعا شمال بلدة بيت لاهيا إضافة إلى إطلاق مدفعية الاحتلال نحو ثلاث قذائف على أرض زراعية شمالي البلدة، ما أدى إلى وقوع أضرار وخسائر مادية في الممتلكات.

ويجوب الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع الأجواء.

ويواصل طيران الاحتلال ومدفعيته لليوم الثالث على التوالي قصف مواقع وأراضي وممتلكات مدنية في قطاع غزة ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمة خاصة في إحدى مدارس وكالة الغوث في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة وتمنع إدخال البضائع والمحروقات لأهالي القطاع إضافة إلى تقليص مساحة الصيد في بحر غزة لليوم الثالث على التوالي.

