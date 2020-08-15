روسيا تعلن بدء انتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت ، عن بدء عمليات إنتاج اللقاح ضد فيروس "كورونا" المطور من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني "غامالي".

وأوضح المركز ، في بيان رسمي ، أنه بدأ إنتاج لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد الذي طوره مركز أبحاث الكيمياء الكهربائية والذي يحمل اسم "سبوتنيك في " ،وتم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

و سبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مؤخرا، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وحسب بيانات الوزارة ، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.

و كان ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية "غامالي" -التابع لوزارة الصحة الروسية - قد أكد إن التلقيح الجماعي للروس ضد فيروس كورونا ، "يمكن أن يبدأ في شهر ديسمبر أو شهر يناير القادمين على أقصى تقدير".

من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام ، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد من أكثر من 20 دولة في العالم.

و حسب وزارة الصحة الروسية ، بلغت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا اليوم السبت 5061 حالة،،و تم تسجيل ما مجموعه 917884 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: واج