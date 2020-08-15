ميسي يهدد بالرحيل ان لم يحدث برشلونة تغييرات جذرية

طالب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بإحداث تغييرات جذرية في النادي، بدءا من المدرب وحتى الرئيس والإدارة وإلا سيرحل عن الفريق.

ومني برشلونة أمس الجمعة، بهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا بنتيجة ثمانية مقابل اثنين.

وعقب الخروح القاسي من المنافسة الاوروبية هدد ميسي إدارة برشلونة، بالرحيل عن النادي الكتالوني عقب الخسارة أمام البايرن .

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" نقلا عن إذاعة "كوب" هذا السبت أن ميسي سيغادر برشلونة إذا لم تحدث تغييرات جذرية في النادي، من المدرب وحتى الرئيس والإدارة الرياضية.

وأوضحت أنه وفقا للمقربين من ميسي، فإن اللاعب يدرس بجدية الرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

يذكر أن ميسي سبق أن صرح أكثر من مرة لوسائل الإعلام, أن مستوى برشلونة لا يؤهله للفوز برابطة أبطال أوروبا.

وسبق أن ارتبط ميسي، أكثر من مرة بالانتقال إلى إنتر ميلان أو مانشستر سيتي