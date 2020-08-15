كورونا: 469 إصابة و9 وفيات جديدة و336 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 336 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 38.133 من بينها 469 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1،1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1360 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 26.644 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 14 ولاية لم تسجل بها أية حالة اصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية فيما سجلت 18 ولاية ما بين حالة واحدة و 9 حالات، بينما سجلت 16 ولاية 10 حالات فما فوق.

وأضاف أن 37 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.