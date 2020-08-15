أشرف قائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، السبت على تنصيب العقيد بشير زير قائدا جهويا للدرك الوطني بتمنراست خلفا للعميد محمد ريكي.

وخلال مراسيم التنصيب التي جرت بمقر القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بحضور السلطات العسكرية المحلية أسدى قائد الدرك الوطني جملة من التعليمات والتوجيهات الى مختلف الوحدات بأنواعها والتابعة للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني يحثهم فيها على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على الاجرام بشتى انواعه.

كما اكد على تعزيز دعائم العمل الجواري وتوطيد علاقة التواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم في ظل التقيد الصارم بالقوانين والانظمة مع التحلي بالقيم الوطنية السامية والاخلاق العسكرية الرفيعة.

وأبدى العميد قواسمية بالمناسبة استعداده لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع افراد وحدات القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بإعانته في اداء مهامه على أحسن وجه.