حكار يدعو الى مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن الطاقوي للجزائر

شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار على ضرورة مضاعفة الجهود للزيادة في الإنتاج للحفاظ على الأمن الطاقوي للجزائر و على مداخيلها من العملة الصعبة، حسبما أفاد به السبت بيان لمجمع سوناطراك.

واوضح حكار خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته الى مديرية الصيانة التابعة لنشاط النقل عبر الانابيب و المتواجدة بولاية الاغواط ،أنه من "واجب الجميع السهر على مضاعفة الجهود و تجديد الاحتياطات الوطنية من النفط و الغاز".

كما ألح على ضرورة ترشيد النفقات في ضل الوضع الاقتصادي الراهن المتسم بتراجع اسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وبعد تفقد المنشأة و السماع لعرض مفصل حول مهام و نشاط المديرية ، كانت الفرصة للسيد حكار للاستماع و الحديث مع الاطارات حول مختلف اهتمامات العمال و كذا الارتقاء بهذه المنشأة لمستوى التطلعات و الاهداف المنشودة من اجل القيام بكل انشطة الصيانة على مستوى وحدات المؤسسة.

وكانت الوجهة بعدها الى المنطقة الصناعية لحاسي رمل اين قام الوفد بمعاينة تقدم الاشغال بمحطة معالجة و ضغط الغاز (وسط) والاستماع الى عرض خاص حول هذا المشروع الاستراتيجي و الهادف الى الرفع من نسبة استرجاع احتياطات حقل الغاز الطبيعي لحاسي رمل بحجم اضافي يقدر بحوالي 400 مليار متر مكعب.

و في هذه المناسبة، قال السيد حكار "ان الصيانة الدورية و الكلية تلعب دورا هاما في جميع انشطتنا وهذا حفاظذا على صحة العتاد و بالتالي على صيرورة النشاط الامثل لمنشآتنا و التقليل من تكاليف الصيانة خاصة ما تعلق منها بالعملة الصعبة." كما اكد - يضيف البيان - المدير العام لمجمع سوناطراك على اهمية العامل البشري في هذا النشاط و حث على الاهتمام بالكفاءات و تحضيرها من خلال التكوين المتواصل.