بطولة قطر : اختيار الدولي الجزائري بونجاح أبرز لاعب في الجولة 21

اختارت " استاد الدوحة " اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح هداف نادي السد أفضل لاعب في الجولة 21 و ما قبل الأخيرة من البطولة القطرية لكرة القدم التي غلب عليها طابع الحذر جراء حساسية المباريات سواء على مستوى صراع اللقب أو الهروب من الهبوط والفاصلة .

خطف بونجاح الأنظار في الجولة بعد الهدف الرأسي الذي سجله في الرمق الأخير من مباراة السد وقطر (1-0) خاطفا الانتصار الرابع تواليا لفريقه ومنهيا صياما طويلا عن التسجيل في سابق المباريات، ومعززا فرصه في المنافسة على لقب الهداف (13 هدفا) بعدما بات على بعد هدف واحد من ثنائي الصدارة أكرم عفيف وياسين إبراهيمي (14 هدفا) حيث كان هذا الأخير قد سجل هدف فوز الريان على الشحانية في ذات الجولة .

يذكر أن بونجاح عاد إلى المنافسة مؤخرا بعد عملية جراحية أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر تزامنت مع توقف المنافسة بسبب تفشي جائحة كورونا.