ليون الفرنسي يحقق المفاجأة ويقصي مانشستر سيتي من دوري الأبطال

حقق نادي ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه مانشستر سيتي الانجليزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه عليه 3-1 اليوم السبت في لشبونة، حيث تقام بطولة مصغرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

و سجل لنادي ليون ماكسويل كورنيه (الدقيقة 24) وموسى ديمبيلي (79 و87)، فيما سجل لمانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين (الدقيقة 69)، ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني الفائز بنتيجة كاسحة أمس الجمعة على برشلونة الاسباني 8-2، فيما يضم نصف النهائي مواجهة فرنسية-ألمانية أيضا بين باريس سان جرمان ولايبزيغ.