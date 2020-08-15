إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

أصيب 3 فلسطينيين بجروح، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة عليهم، شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال المتمركزة داخل آلياتها ومواقعها العسكرية قرب ما يسمى "موقع ملكة" شرق مدينة غزة، فتحت النار على عشرات الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح.

وكان أربعة فلسطينيين، أصيبوا اليوم السبت في سلسلة غارات وقصف مدفعي طال عددا من المواقع والأراضي الزراعية شمالي ووسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما قرر الكيان الإسرائيلي الأربعاء الماضي تقليص مساحة الصيد المسموح بها قبالة شاطئ بحر قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال، ووقف إدخال الوقود إلى القطاع حتى أجل غير مسمى، وهي الخطوة التي استبقها بإغلاق معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة لمنع إدخال البضائع والمحروقات إليه

