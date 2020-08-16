إطلاق الصاروخ "أريان 5" بعد إرجاء العملية ثلاث مرات

أعلنت مجموعة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس"، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق الصاروخ "أريان 5" من مركز كورو الفضائي في غويانا وذلك بعد إرجاء العملية ثلاث مرات.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن الصاروخ تمكن من وضع قمرين اصطناعيين للاتصالات وثالث للصيانة في المدار.

وأطلق الصاروخ الأوروبي امس السبت عند الساعة 19،04 بتوقيت مركز كورو لمهمة استغرقت 48 دقيقة تقريبا بين إطلاقه وانفصال الأقمار الاصطناعية.

وكان يفترض أن يطلق الصاروخ "أريان 5" في 28 يوليو الماضي لكن العملية أرجئت مرة أولى للقيام بعملية تدقيق إضافية، ثم أرجئت مرة ثانية بسبب سلوك غير عادي لمسابر في خزان الهيدروجين السائل، ولمرة ثالثة بسبب ظروف جوية ناجمة عن رياح في الطبقات العليا.

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها (أريان سبيس) منذ أن جمد المركز الوطني للدراسات الفضائية العمل في المركز الفضائي الأوروبي في منتصف مارس الماضي بسبب وباء كورونا.

ونقل "أريان 5" قمرين اصطناعيين للاتصالات (غالاكسي 30 وبيسات-4بي) لحساب مجموعتي التشغيل "انتلسات" و"بي-سات"، وآلية لصيانة الأقمار الاصطناعية (ميف-2) لحساب مجموعة "سبيسلوجيستيكس ال ال سي"، يفترض أن تلتحم مع جهاز آخر موجود في المدار (انتلسات 10-02).