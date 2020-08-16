إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال أسير فلسطيني محرر بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي عام 1948، فيما اعتقلت أسيرا محررا جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدته مصادر طبية وأمنية.

واوضحت المصادر الطبية أن الشاب أصيب برصاصة في القدم وحالته مستقرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم أسيرا محررا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية أن تلك القوات اعتقلت الأسير المحرر محمود جمال الصباح (23 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، كما اعتقلت الليلة الماضية شابا من مخيم جنين .

يذكر أن قوات الاحتلال قد صعدت من حملة اعتقالاتها في محافظة بيت لحم خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت عددا من الشبان، تركزت في مدينة بيت لحم والمنطقة الشرقية.

ومن ناحية أخرى، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي زراعية وشقت طريقا في منطقة الجبل "الوسطاني" في قرية شوفة الواقعة جنوب شرق طولكرم.

وقال /تحسين حامد/ الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة إن سبع جرافات ضخمة تقوم حاليا بأعمال تجريف في هذه المنطقة، وشق طريق على طول الجبل، التي معظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوز.

وأضاف أن المنطقة تقع ضمن المخططات التي أقرتها سلطات الاحتلال نهاية العام الماضي للاستيلاء عليها، بحق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الممتدة ما بين قريتي جبارة وشوفة.