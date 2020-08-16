الأسرة الجامعية تثمن فتح مسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق

لقي قرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بفتح الالتحاق بمسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق تثمينا خاصة فيما يتعلق بشرط الملحق الوصفي المسبق وهو ما يكفل حظوظا واسعة للمترشحين .

واعتبر أساتذة جامعيون وممثلون عن الطلبة أن القرار سيعيد حق التسابق والتنافس وهو يستحق الترحيب باعتبار أنه سيفتح باب التكوين امام جميع الطلبة لنيل شهادة الدكتوراه .

وأوضح البروفيسور لخضاري نور الدين، استاذ بجامعة ورقلة، في تصريح للقناة الاولى، أن القرار فرصة اضافية للجميع غير أنه عبر عن تخوفه من فتح المسابقة للجميع سيما فيما يتعلق بعمليات التأطير وكذا عدد المناصب المقترحة .

وثمنت المنظمة الطلابية الجزائرية ممثلة في فاتح سريبلي قرار فتح مجال مسابقات الدكتوراه حيث أوضح : "كمنظمة طلابية مازلنا نرافع من اجل اسقاط شرط الملحق الوصفي الذي يحرم الكثير من الطلبة الولوج الى المسابقة المتعلقة بشهادة الدكتوراه خاصة وان التصنيف السابق لم يكن يتضمن كل المجتهدين".

وكان رئيس الجمهورية قد أمر بفتح مسابقات امتحانات الماستر والدكتوراه للطلبة الراغبين دون انتقاء مسبق وكذا اللجوء للتعليم عن بعد .