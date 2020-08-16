ترحيب واسع بفتح المساجد والتشديد على الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا

استقبل المصلون أول يوم للفتح التدريجي للمساجد بالجزائر بدموع الفرح بعد خمسة اشهر من الغلق بسبب وباء كورونا وسط اجراءات وتدابير احترازية .

ودعا المصلون في المساجد في اجواء سادها الخشوع والسرور أن تفتح بيوت الله كليا وان يرفع الله الوباء .

وتحدث مصلون في اصداء رصدت من مختلف ولايات الوطن بغبطة وسرور كبيرين معبرين عن امتنانهم لقرار فتح المساجد ، مؤكدين عزمهم الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي .

وقد أكد عيسى بلخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية أن التقيد بالاجراءات الوقائية من شأنه الانتقال من اعادة الفتح التدريجي لبيوت الله إلى الفتح الكلي مثمنا الجهود التي يبذلها القائمون على المساجد داعيا اياهم الى مواصلة انضباطهم لابراز القيم التي يحملها أهل المساجد .