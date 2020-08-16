مونديال2022: تأجيل الدور الثاني للتصفيات بمنطقة إفريقيا

تم تأجيل الدور الثاني لتصفيات المنطقة الإفريقية لكأس العالم-2022 لكرة القدم بقطر، التي كانت مقررة آنفا في شهر أكتوبر المقبل، إلى موعد لاحق بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19)، حسب ما أوردته الأحد الصحافة المحلية.

وقد تبرمج التصفيات في شهر مارس المقبل، مثلما تم الإعلان عنه قبل أيام بالنسبة لمنطقة آسيا.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من بلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص تأجيل المباريات التصفوية لموندال-2022 و كأس آسيا-2023، بهدف "الحفاظ على صحة و أمن كل المشاركين".

ويتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى في الدور الثاني للتصفيات، رفقة منتخبات بوركينا فاسو و النيجر و جيبوتي.

و كان من المقرر أن يشرع حاملو اللقب الإفريقي مغامرتهم التصفوية بالجزائر أمام جيبوتي قبل التنقل إلى واقادوقو لمواجهة بوركينا فاسو.