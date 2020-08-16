كوفيد-19: 450 إصابة جديدة و373 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 373 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 38.583 من بينها 450 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1370 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 27017 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 26 ولاية سجلت ما بين حالة واحدة و 9 حالات خلال ال24 ساعة الماضية، بينما سجلت 22 ولاية 10 حالات فما فوق.

وذكر أن 40 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة جسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد و الشواطئ و فضاءات التسلية و الترفيه