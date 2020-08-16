أشرف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة هذا الأحد, على مراسم تخرج الدفعة الـ 60 لأعوان الشرطة القضائية بمدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدفعة التي حملت اسم الشهيد لعبيدي رابح "تلقت لمدة سنتين تكوينا بدنيا وعسكريا ومهنيا متوازنا ومتكاملا بالتوازي مع التكوين التخصصي الذي يشمل الجانبين النظري والتطبيقي".

وأضاف البيان أن الدفعات المتخرجة شملت "دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة (02) إدارة، دفعة الأهلية العسكرية المهنية درجة (01) إدارة, دفعة الشهادة العسكرية المهنية رقم (02) إدارة ودفعة ضباط الشرطة القضائية".

واختتمت مراسم حفل التخرج بتكريم عائلة الشهيد لعبيدي رابح الذي تشرفت الدفعة المتخرجة بحمل اسمه.