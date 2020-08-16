زلزال ميلة : إعلان الخربة منطقة منكوبة

تم هذا الأحد إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية يتضمن إعلان منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة، حسب ما أورده بيان لوزارة الداخلية.

وأوضح ذات المصدر أنه"على إثر الهزتين الأرضيتين اللتين سجلتا بولاية ميلة يومي 17 يوليو و7 أغسطس من السنة الجارية، وتطبيقا لأحكام المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والتي بمقتضاها يعلن عن منطقة منكوبة، تم إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، يتضمن إعلان منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة".