﻿الصومال : خمسة قتلى على الأقل في هجوم مسلح على فندق في مقديشو

16/08/2020 - 22:28

قتل خمسة أشخاص على الأقل هذا الأحد، في هجوم نفذه مسلحون إستهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجير سيارة مفخخة، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المسؤول، أحمد عمر، قوله"يستمر إطلاق النار في شكل متقطع وبحسب معلومات أولية تلقيناها، قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة اخرين.

حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع لأن الانفجار كان قويا وهناك رهائن داخل الفندق".

وفي وقت سابق، قال الضابط في الشرطة، عدن ابراهيم،"دوى انفجار سيارة مفخخة استهدف فندق (ايليت) على شاطئ ليدو"، مشيرا إلى"إطلاق كثيف للنار داخل الفندق".

وأكد شهود أن الهجوم على الفندق بدأ بانفجار قوي، ثم فر أشخاص من حرم الفندق، حيث كان يسمع إطلاق نار.

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