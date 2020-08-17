كورونا:442 إصابة جديدة و330 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،في الوقت الذي تماثل فيه 330 مريض للشفاء،حسبما كشف عنه هذا الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 39.025 من بينها 442 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1379 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 27.347 شخص،حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 30 ولاية سجلت أقل من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية،بينما سجلت 18 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وذكر أن 40 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.