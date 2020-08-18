الأمين العام للمركزية النقابية: خلق الثروة والقيمة المضافة هو التحدي للاقتصاد الوطني

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة أن المقترحات المقدمة من المركزية في الاجتماع حول الخطة الخاصة بالإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ركزت في مجملها على كيفية خلق الثروة والقيمة المضافة وفك الارتباط بالاقتصاد الريعي المعتمد على مداخيل المحروقات.

وأوضح لعباطشة لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن من بين المقترحات تخفيض نسب الفائدة على القروض الموجهة للمستثمرين ورقمنة الادارة كحل لوضع حد للبيروقراطية التي تعيق الحركية الاقتصادية.

كما اقترح الأمين العام للمركزية النقابية اجراءات استعجالية لخلق دينامكية اقتصادية منها ادماج الاقتصاد الموازي واعادة النظر في أرباح البنوك وازالة العوائق البيروقراطية وتخفيف الاجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وفي تشخيصه للواقع الاقتصادي في البلاد أكد على ضرورة ادماج الأموال غير الخاضعة لرقابة الدولة وتحسين الجباية وخفض الاستيراد لتحسين ميزان المدفوعات كما اقترح استقلالية المؤسسات وتحريرها من سطوة البيروقراطية.

من جهة أخرى أكد لعباطشة أن استقلالية المركزية النقابية من أي وصاية من أهم القرارات المنبثقة عن آخر مؤتمر معتبرا أن الوصاية الحقيقة من الآن فصاعدا هي القاعدة العمالية.

وبخصوص انشغالات الطبقة الشغيلة أشار لعباطشة إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني لا يسمح برفع انشغالات الطبقة الشغيلة باستثناء مسألة ضمان صب الأجور.

وفي هذا السياق اقترح ضيف الأولى خلق قروض بدون فوائد من أجل الأجور في اطار تضامني ما بين المؤسسات لتجاوز الأزمة الراهنة.